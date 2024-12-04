Реакция Мостового на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к приходу Ари в «Торпедо».

Бывший нападающий сборной России накануне занял пост спортивного директора.

«Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок.

Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», – заявил Мостовой.