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    • Реакция Мостового на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

    Реакция Мостового на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к приходу Ари в «Торпедо».

    Бывший нападающий сборной России накануне занял пост спортивного директора.

    «Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок.

    Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», – заявил Мостовой.

    • 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
    • После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
    • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 17:31
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1733323193
    У Моста,походу,будь он у руля команды какой-от массажиста до агронома стадиона должны будут лишь футбольные люди поставлены)
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    zigbert
    1733334123
    Что то берет сомнение что Ари останется в Торпедо надолго.
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