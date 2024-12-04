Реакция Мостового на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к приходу Ари в «Торпедо».
Бывший нападающий сборной России накануне занял пост спортивного директора.
«Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок.
Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», – заявил Мостовой.
- 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
- После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.