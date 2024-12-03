Ари подтвердил свое назначение в «Торпедо»

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари подтвердил назначение на пост спортивного директора «Торпедо».
«Подтверждаю: я – новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», – заявил Ари.
- 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
- После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.