Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Ари подтвердил свое назначение в «Торпедо»

    Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари подтвердил назначение на пост спортивного директора «Торпедо».

    «Подтверждаю: я – новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», – заявил Ари.

    • 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
    • После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
    • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.

    Новости по теме
    Ари озвучил амбициозную цель «Торпедо» 4
    В «Торпедо» раскрыли стоимость строительства нового стадиона 4
    Жесткая реакция Селюка на назначение Ари в «Торпедо» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    САДЫЧОК
    1733227901
    Гнус, приспособленец, подлизун никчемная амёба! Занимает место прославленных ветеранов Торпедо!
    Ответить
    sochi-2013
    1733230599
    Еще бы и поиграл. Может увидим.
    Ответить
    VGreen
    1733231562
    Мостовой еще не высказался?
    Ответить
    zigbert
    1733231824
    Нашли тоже специалиста.
    Ответить
    Дубина
    1733233990
    Еще мог бы у аля-бзяните лет пять поиграть - подзаработать))))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 