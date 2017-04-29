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  • Ткачук: «Очень счастлив, что забил такой важный гол для «Рубина»

Ткачук: «Очень счастлив, что забил такой важный гол для «Рубина»

29 апреля 2017, 21:14

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук, ставший автором единственного гола в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0), поделился эмоциями от матча.

«Я очень рад, конечно, победе. Потому что мы семь игр не выигрывали в чемпионате. Тем более много наших футболистов, наших товарищей, травмировалось. Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть дух, чтобы больше болельщиков приходило на матч. Нам очень нужна их поддержка.Сегодня нам нужно было набрать очки, потому что мы настолько низко опустились, что снизу нас поджимали.

Двигаемся дальше, надеемся взять три очка в следующем матче с «Уфой» и еще улучшить положение в таблице.Что касается игры, то я забил гол, но мог забивать не один. К сожалению, я не увидел футболиста, который бежал в ворота, думал, что вратарь — последний. Мог забить и два, и три, но слава богу, что мы выиграли. Я забил, очень счастлив, потому что это очень важный гол для «Рубина». Прервали безголевую серию», – сказал хавбек.

«Рубин» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 32 очка.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Ткачук Денис
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