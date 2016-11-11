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В пятницу Ткачук покинет расположение сборной России

11 ноября 2016, 01:55
7

Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Ткачук в пятницу утром покинет расположение национальной команды из-за мышечной травмы. Это подтвердил сам футболист.

– Мышечные травмы для футболистов – дело обычное. От них никто не застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у меня огромное.

– Судя по всему, вы продолжите лечение в расположении казанского «Рубина»?

– Именно так.

– Насколько я понимаю, вы могли покинуть расположение сборной уже 10 ноября, но остались на игру с Катаром.

– Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

– Каким показался матч с трибуны?

– Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить, – сказал Ткачук.

Добавим, что для Ткачука этот вызов в национальную команду был дебютным.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Рубин Ткачук Денис
Комментарии (7)
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товрос
1478839927
СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ ЧЕТКО ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО,только сборная чувствую обосрется на чемпионате мира
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Munez89
1478840809
Все в один голос орали..нам нужен русский тренер, строгий, что бы им люлей мог дать..

Нам не нужны иностранцы, Капеллы и Хидинки.

Получайте..такой плохой игры у нас не было никогда, вот вам наши отечественные специалисты.

Мне лично вообще срать, кто тренирует сборную, хоть чернокожий китаецоараб, главное результат ну или хотя бы классная игра.Нет у нас даже игры. Многие орали, мол зарплаты у них огромные, у этих иностранцев и так далее.. Скажу так, что Капелло за бешеные бабки тренировал нас, что Слуцкий за бесплатно, я не на один рубль богаче не стал. Убрать лимит нужно вообще, развивать спорт школы, в школах ввести обязательно урок футбола , подождать 10-15 лет и тогда пойдёт!
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rubinovyi2
1478845323
Не совсем удачный дебют,но у тебя все еще впереди.
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