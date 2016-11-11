В пятницу Ткачук покинет расположение сборной России

Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Ткачук в пятницу утром покинет расположение национальной команды из-за мышечной травмы. Это подтвердил сам футболист.

– Мышечные травмы для футболистов – дело обычное. От них никто не застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у меня огромное.

– Судя по всему, вы продолжите лечение в расположении казанского «Рубина»?

– Именно так.

– Насколько я понимаю, вы могли покинуть расположение сборной уже 10 ноября, но остались на игру с Катаром.

– Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

– Каким показался матч с трибуны?

– Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить, – сказал Ткачук.

Добавим, что для Ткачука этот вызов в национальную команду был дебютным.