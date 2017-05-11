Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук во время летнего трансферного окна может стать игроком «Краснодара». По информации источника, сумма потенциального перехода оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, полузащитник перешел в стан казанского клуба зимой 2016 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца 2018 года.

В нынешнем сезоне Ткачук провел за «Рубин» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.