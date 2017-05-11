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    Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

    Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук во время летнего трансферного окна может стать игроком «Краснодара». По информации источника, сумма потенциального перехода оценивается в 3,5 миллиона евро.

    Напомним, полузащитник перешел в стан казанского клуба зимой 2016 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца 2018 года.

    В нынешнем сезоне Ткачук провел за «Рубин» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    11.05.2017 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:46

      Куда..?Кому?
      Серёжа-джан не дурикян какой,чтобы купить за три ляма это пышущее гов--ецо.
      Побегает,забьёт..и в спячку..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 мая 2017, 19:41

      Краснодар все больше разочаровывает!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 мая 2017, 18:58

      менять на шалимова с доплатой..............................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:37

      Лучше бы тренера нового поискали .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 18:15

      И правильно,что делать в Рубине? Команда скоро опустится в первую лигу,развалилися Рубин после ухода Бердыева,а ведь Барсу брали в гостях,да же не вериться Чемпионами были!!!!!!!!! Призерами!!!!!! С кем? Бердыев!!!!!!

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