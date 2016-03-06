Ткачук: «Самое лучшее — это победа над «Зенитом» в Питере»

Новичок «Рубина» Денис Ткачук, пополнивший состав казанцев после непродолжительного времени выступления за «Зенит», признался, что мечтает обыграть бывшую команду.

– Вы вытеснили из состава любимца казанской публики Гекдениза Карадениза, это накладывает на вас какую-то ответственность?

– Понятно, что он любимец болельщиков, это стимул для роста. То, что он в команде, придает большее мотивации, стремления развиваться. Есть конкуренция, большая конкуренция, а Гекдениз легенда для клуба и республики.

– У вас сегодня самый большой километраж в команде, это ваша традиционная манера?

– Я не стараюсь пробежать больше всех. Самое главное, что я делаю ту работу, о которой говорит тренер. Что он будет говорить, то я и буду делать.

– Могли сегодня и дубль оформить…

– Тяжело было, хотел поймать мяч в касание, не получилось, ничего страшного.

– Следующий матч «Рубин» играет в гостях с «Зенитом», вашей бывшей командой. Для вас это будет принципиальный матч?

– Будем настраиваться, стараться выиграть. Это будет самое лучшее – победа в Питере.

– Будете что-то доказывать «Зениту»?

– Доказывать буду победой, это самое главное. Дай бог, если удастся забить и все получится. Как для меня, так и для нашей команды. Набирать очки и подниматься выше, «Рубин» находится не на том месте, которое он заслуживает.

– А по условиям контракта вы имеет право играть с «Зенитом»?

– Да.