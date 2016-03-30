Тренер «Рубина»: «Оздоев, Канунников и Ткачук должны быть в сборной России»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что казанский клуб в национальной сборной России должно представлять большее количество футболистов.

«Я вижу у нас пять-шесть кандидатов в сборные, причем реальных. Не обижая тех, кого сейчас вызвали в сборную России, у нас есть три игрока, которые достойны там быть. Тот же Оздоев, я считаю, должен быть в сборной.

Кто еще? Ткачук. Да, матч с «Мордовией» у него не получился. Дело в нестабильности. Но, по сути, он вещь еще и толком не играл на высоком уровне. А потенциал у него есть. Еще Канунников. Человек еще не раскрылся. Почему? Нестабильность. У нас не такая мастеровитая команда, если честно, по сравнению, например, с «Зенитом», с ЦСКА, со «Спартаком». Я думаю, что еще год и ребята выйдут на очень хороший уровень», – отметил Кузнецов.