Sport24: «Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Яковлевым и Ткачуком. Игроки ищут себе новые клубы

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев и полузащитник Денис Ткачук не будут выступать за команду в следующем сезоне.

По информации Sport24, самарцы не стали продлевать с игроками контракты, которые истекли 30 июня. Как утверждает источник, оба футболиста отсутствуют на сборе «Крыльев Советов» в Австрии и занимаются поиском нового места работы.