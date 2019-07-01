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    Sport24: «Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Яковлевым и Ткачуком. Игроки ищут себе новые клубы

    Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев и полузащитник Денис Ткачук не будут выступать за команду в следующем сезоне.

    По информации Sport24, самарцы не стали продлевать с игроками контракты, которые истекли 30 июня. Как утверждает источник, оба футболиста отсутствуют на сборе «Крыльев Советов» в Австрии и занимаются поиском нового места работы.

    • Яковлев выступал за самарский клуб с лета 2018 года. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Ткачук играл за «Крылья Советов» с 2017 года. В кампании-2018/19 на счету 29-летнего хавбека 25 встреч, два мяча и три голевых передачи.

    Источник: Sport24

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