Sport24: «Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Яковлевым и Ткачуком. Игроки ищут себе новые клубы

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев и полузащитник Денис Ткачук не будут выступать за команду в следующем сезоне.
По информации Sport24, самарцы не стали продлевать с игроками контракты, которые истекли 30 июня. Как утверждает источник, оба футболиста отсутствуют на сборе «Крыльев Советов» в Австрии и занимаются поиском нового места работы.
- Яковлев выступал за самарский клуб с лета 2018 года. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Ткачук играл за «Крылья Советов» с 2017 года. В кампании-2018/19 на счету 29-летнего хавбека 25 встреч, два мяча и три голевых передачи.