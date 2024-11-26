Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008