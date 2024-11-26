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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тюмень - Краснодар
Тюмень - Краснодар: обзор матча 26 ноября 2024
Тюмень
26.11.2024, вторник, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Краснодар
57'
С. Поройков
61'
С. Поройков
87'
Д. Ткачук
22'
Д. Козлов
39'
Ф. Смолов
53'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Краснодар
ГОЛ!
К. Кастаньо
2:4
ГОЛ!
М. Храмцов
2:3
ГОЛ!
А. Кокшаров
1:3
Пенальти не реализован!
Д. Карпов
ГОЛ!
Д. Кучугура
1:2
ГОЛ!
Д. Кленкин
1:1
ГОЛ!
Д. Козлов
0:1
Пенальти не реализован!
К. Косарев
Пенальти не реализован!
Ю. Газинский
ГОЛ! 3:3!
Д. Ткачук
87'
86'
Желтая карточка
А. Кокшаров
Желтая карточка
Д. Шавлохов
83'
83'
Замена
Е. Ковалевский
️️️️
М. Давид Кобнан
Желтая карточка
М. Храмцов
79'
Замена
И. Мокаев
️️️️
С. Поройков
77'
Замена
К. Косарев
️️️️
А. Кулишев
77'
75'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Н. Кривцов
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
71'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Марьянов
63'
ГОЛ! 2:3!
С. Поройков
Пас отдал
Д. Карпов
61'
ГОЛ! 1:3!
С. Поройков
Пас отдал
А. Марьянов
57'
55'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Черников
55'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
Ф. Смолов
53'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Смолов
Замена
М. Петров
️️️️
М. Сухорученко
46'
Желтая карточка
С. Поройков
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
К. Кастаньо
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Козлов
Пас отдал
М. Давид Кобнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
62
Евгений Ковалевский
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
54
Кирилл Кистенев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
3-2-1-2-2
33
Крицюк
30
Шавлохов
34
Храмцов
72
Бем
44
Сухорученко
2
Поройков
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
11
Карпов
24
Коротаев
3-2-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
31
Кайо
4
Арутюнян
15
Кастаньо
53
Черников
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
6
Олусегун
90
Смолов
44
Сухорученко
13
Петров
13
Петров
44
Сухорученко
2
Поройков
90
Мокаев
90
Мокаев
2
Поройков
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
22
Косарев
22
Косарев
32
Кулишев
53
Черников
18
Газинский
18
Газинский
53
Черников
88
Кривцов
94
Кучугура
94
Кучугура
88
Кривцов
99
Кобнан
62
Ковалевский
62
Ковалевский
99
Кобнан
90
Смолов
90
Кокшаров
90
Кокшаров
90
Смолов
Остались в запасе
Тюмень
Краснодар
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
34
Даниил Голиков
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
54
Кирилл Кистенев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
54
Кирилл Кистенев
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Тюмень - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
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