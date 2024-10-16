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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тюмень - Алания
Тюмень - Алания: обзор матча 16 октября 2024
Тюмень
16.10.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Алания
ГОЛ!
Д. Шавлохов
4:3
Пенальти не реализован!
А. Засеев
ГОЛ!
О. Кенфак
3:3
ГОЛ!
З. Тарба
2:3
ГОЛ!
Д. Карпов
2:2
ГОЛ!
С. Макаров
1:2
Пенальти не реализован!
С. Поройков
Пенальти не реализован!
Д. Кокоев
ГОЛ!
А. Савинов
1:1
ГОЛ!
А. Чочиев
0:1
87'
Желтая карточка
А. Бутаев
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Талалай
81'
72'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Н. Абдоков
72'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Марьянов
63'
Замена
А. Савинов
️️️️
И. Мокаев
63'
Замена
М. Петров
️️️️
И. Петухов
63'
58'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Э. Губиев
57'
Замена
А. Бутаев
️️️️
М. Ышык
Замена
О. Кенфак
️️️️
К. Косарев
46'
Желтая карточка
Н. Калугин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Андрей Савинов
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
17
Давид Кокоев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гошев
36
Воропаев
44
Калугин
30
Шавлохов
2
Поройков
52
Петухов
8
Талалай
90
Мокаев
70
Марьянов
22
Косарев
11
Карпов
3-3-1-3
23
Натабашвили
77
Губиев
6
Ышык
45
Москаленчик
6
Макаров
17
Дауров
13
Засеев
6
Тарба
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
52
Петухов
13
Петров
13
Петров
52
Петухов
90
Мокаев
10
Савинов
10
Савинов
90
Мокаев
22
Косарев
14
Кенфак
14
Кенфак
22
Косарев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
6
Ышык
19
Бутаев
19
Бутаев
6
Ышык
10
Хадарцев
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Хадарцев
77
Губиев
18
Тобоев
18
Тобоев
77
Губиев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Тюмень
Алания
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Тюмень - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Геолог
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