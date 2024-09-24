Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Челябинск - Тюмень
Челябинск - Тюмень: обзор матча 24 сентября 2024
Челябинск
24.09.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Тюмень
45'
Д. Ткачук
90+3'
И. Мокаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Тюмень
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
И. Мокаев
83'
Замена
А. Бем
️️️️
Д. Ткачук
81'
Желтая карточка
И. Петухов
Желтая карточка
Я. Гудков
76'
71'
Замена
М. Храмцов
️️️️
А. Воропаев
71'
Замена
И. Мокаев
️️️️
А. Савинов
Замена
В. Горбачик
️️️️
И. Грузнов
57'
50'
Желтая карточка
Н. Калугин
Замена
Г. Левин
️️️️
Р. Косянчук
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
41'
Желтая карточка
Д. Талалай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
86
Николай Рыбиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
20
Алексей Померко
ОП
37
Роман Косянчук
АП
18
Константин Кертанов
АП
11
Александр Носов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
70
Гаррик Левин
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-2-3-2
86
Рыбиков
44
Самсонов
63
Никитенков
66
Гудков
90
Лях
20
Померко
7
Вазитдинов
18
Кертанов
11
Носов
36
Грузнов
37
Косянчук
4-1-1-3-1
33
Крицюк
2
Поройков
44
Калугин
13
Петров
36
Воропаев
52
Петухов
8
Талалай
70
Марьянов
10
Савинов
31
Ткачук
80
Купцов
37
Косянчук
70
Левин
70
Левин
37
Косянчук
36
Грузнов
33
Горбачик
33
Горбачик
36
Грузнов
31
Ткачук
72
Бем
72
Бем
31
Ткачук
36
Воропаев
34
Храмцов
34
Храмцов
36
Воропаев
10
Савинов
90
Мокаев
90
Мокаев
10
Савинов
Остались в запасе
Челябинск
Тюмень
1
Владимир Задирака
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Евгений Гошев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Челябинск - Тюмень
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Челябинск
Тюмень
Первая лига России: шансы «Спартака Кострома» и «Челябинска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:13
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Спартака Кострома» и «Челябинска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:13
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+