Ткачук: «Уверен, Черчесов четко знает, что нужно исправить»

Полузащитник сборной России и «Рубина» Денис Ткачук, который покинул расположение сборной из-за травмы, рассказал о своих впечатлениях от матча с Катаром.

«Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить», – сказал Ткачук.

Напомним, товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.