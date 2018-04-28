Экс-игрок «Зенита»: «Глупо спорить, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук, выступавший ранее за «Зенит», поделился мнением о главном тренере самарской команды Андрее Тихонове, а также признался, что в детстве болел за «Спартак».

– Андрей Тихонов – какой он тренер?

– Молодой специалист, который хочет расти. А мы растем вместе с ним – вся команда. Андрей Валерьевич передает футболистам свой опыт – рассказывает, на каких полях они играли, как все было, как он сам действовал в тех или иных эпизодах.

– Игрой Андрея Тихонова в детстве восхищались?

– Конечно! Когда позвали в «Крылья», я решил, что легко адаптируюсь в команде. А уж перспектива работы с Тихоновым – это супер! К тому же на второй сбор главный тренер разрешил взять семьи, что помогло, разумеется. Короче, быстро привык к «Крыльям», к нашему тренеру.

– За «Спартак» в детстве болели?

– А кто не болел?! Родители болели, друзья. Не зря самая большая армия поклонников сейчас у «Спартака». С этим глупо спорить.

– Болельщики «Зенита» вот поспорят.

– Ну, в Питере тоже отличные фанаты. Они знают все про своих футболистов, очень требовательные. Поддержка – супер, особенно на вираже.