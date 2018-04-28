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  • Экс-игрок «Зенита»: «Глупо спорить, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков»

Экс-игрок «Зенита»: «Глупо спорить, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков»

28 апреля 2018, 14:38
15

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук, выступавший ранее за «Зенит», поделился мнением о главном тренере самарской команды Андрее Тихонове, а также признался, что в детстве болел за «Спартак».

– Андрей Тихонов – какой он тренер?

– Молодой специалист, который хочет расти. А мы растем вместе с ним – вся команда. Андрей Валерьевич передает футболистам свой опыт – рассказывает, на каких полях они играли, как все было, как он сам действовал в тех или иных эпизодах.

– Игрой Андрея Тихонова в детстве восхищались?

– Конечно! Когда позвали в «Крылья», я решил, что легко адаптируюсь в команде. А уж перспектива работы с Тихоновым – это супер! К тому же на второй сбор главный тренер разрешил взять семьи, что помогло, разумеется. Короче, быстро привык к «Крыльям», к нашему тренеру.

– За «Спартак» в детстве болели?

– А кто не болел?! Родители болели, друзья. Не зря самая большая армия поклонников сейчас у «Спартака». С этим глупо спорить.

– Болельщики «Зенита» вот поспорят.

– Ну, в Питере тоже отличные фанаты. Они знают все про своих футболистов, очень требовательные. Поддержка – супер, особенно на вираже.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крылья Советов Ткачук Денис Тихонов Андрей
Комментарии (15)
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prezent2017
1524915912
Этот тип не продержался на лавке в Питере и сезона и был сплавлен в ФНЛ. Чего стоит его пустая трепотня!?
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GoldPlayFIFARus9
1524917061
Лол,так он давно зуб на Зенит точит,что не смог пробиться в основной состав. Таких обиженок много у всех команд. К его большому сожалению, ситуации немного не такова
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кеша_КБ
1524918886
- очень приятно, что даже у экс-зенитовских футболистов иногда появляются неоспоримые ,исторически сложившиеся, утверждения!))...вопрос? : как давно они это осознали???)
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Опорник84
1524919115
Ой а кто бы спорил!
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_Marqella_
1524920760
7 матчей за Зенит и те выходя на замену....насмешили, экс-игрок....
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BuenosArgentina
1524921176
Глупо спорить что свинарник это вселенское, бездонное днище
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ostrmaksim
1524923592
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
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OfaZavr
1524929770
спорить действительно глупо с очевидным)
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zigbert
1524992110
Имеется в виду в масштабах всей страны.
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