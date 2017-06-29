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Ткачук вернулся в «Крылья Советов»

29 июня 2017, 16:16
8

Полузащитник Денис Ткачук вернулся в «Крылья Советов». Стороны подписали соглашение, которое рассчитано на два года. Уже 3 июля 27-летний футболист присоединится к волжской команде, которая продолжит подготовку к сезону в Самаре.

«Денис Ткачук уже помогал «Крыльям» вернуться в РФПЛ. Надеемся, что его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон», – сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

Напомним, что Ткачук выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2014/15, когда команда вернулась из ФНЛ в Премьер-лигу. Тогда он провел 29 игр в ФНЛ, забив 11 голов.

«Очень рад вернуться в «Крылья» – мой родной клуб. Эмоции только самые положительные. Уверен, что предстоящий сезон сложится для нас хорошо, и мы решим задачу – вернемся в РФПЛ», – сказал сам футболист.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Матчи за место в РПЛ Трансферы Крылья Советов Ткачук Денис
Комментарии (8)
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STAFOR13
1498743340
глупо, в том же Краснодаре, Локомотиве, Ростове пригодился бы, + паспорт ещё наш
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Barsuk52
1498745275
это удача для КС
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Одинокий волк Маквейд
1498749993
Кризисный управляющий
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Васьок86
1498794308
наш уровень))) велкам!!!
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h3LL1k
1499110443
вообще кончено нормуль что он пришёл ,а так если честно бесят люди которые лукавят............ родной клуб что ты несёшь............................ имхо уходил он быстро и не думая а щас запел тьфу....
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