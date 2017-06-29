Полузащитник Денис Ткачук вернулся в «Крылья Советов». Стороны подписали соглашение, которое рассчитано на два года. Уже 3 июля 27-летний футболист присоединится к волжской команде, которая продолжит подготовку к сезону в Самаре.

«Денис Ткачук уже помогал «Крыльям» вернуться в РФПЛ. Надеемся, что его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон», – сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

Напомним, что Ткачук выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2014/15, когда команда вернулась из ФНЛ в Премьер-лигу. Тогда он провел 29 игр в ФНЛ, забив 11 голов.

«Очень рад вернуться в «Крылья» – мой родной клуб. Эмоции только самые положительные. Уверен, что предстоящий сезон сложится для нас хорошо, и мы решим задачу – вернемся в РФПЛ», – сказал сам футболист.