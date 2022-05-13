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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Нижний Новгород
Сочи - Нижний Новгород: обзор матча 13 мая 2022
Сочи
13.05.2022, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Нижний Новгород
90'
+5
Желтая карточка
Н. Гойло
84'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
А. Козлов
83'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Н. Каккоев
77'
Желтая карточка
И. Юлдошев
Замена
К. Заика
️️️️
А. Макарчук
73'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
73'
73'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
А. Юсупов
61'
48'
Вторая желтая
Р. Эннин
45'
Желтая карточка
Р. Эннин
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жоаозиньо
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
17
Илья Берковский
АП
3-3-3-1
16
Адамов
32
Терехов
16
Дркушич
5
Родригао
17
Макарчук
15
Цаллагов
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
9
Кассьерра
4-2-2-1-1
50
Гойло
34
Козлов
5
Масоэро
24
Гоцук
89
Стоцкий
5
Кравцов
22
Каккоев
78
Калинский
73
Шарипов
17
Эннин
99
Сулейманов
17
Макарчук
27
Заика
27
Заика
17
Макарчук
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
89
Стоцкий
6
Юлдошев
6
Юлдошев
89
Стоцкий
22
Каккоев
45
Миладинович
45
Миладинович
22
Каккоев
34
Козлов
5
Кечкеш
5
Кечкеш
34
Козлов
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
17
Илья Берковский
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
17
Илья Берковский
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Фишт
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