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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 12 сентября 2021
Динамо
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
13'
Д. Макаров
75'
И. Горбунов
83'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Нижний Новгород
Пенальти не реализован!
К. Н'Жи
89'
88'
Вторая желтая
Л. Масоэро
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Моро
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинский
Пас отдал
Р. Эннин
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Фомин
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Горбунов
Пас отдал
Д. Ткачук
74'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
П. Могилевец
Желтая карточка
С. Шиманьски
72'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Тюкавин
71'
60'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Б. Балай
52'
Пенальти не реализован!
Т. Сулейманов
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Шарипов
25'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Н. Каккоев
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Н. Моро
13'
8'
Желтая карточка
Л. Масоэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
93
Лаксальт
4
Евгеньев
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
5
Кечкеш
24
Гоцук
5
Масоэро
34
Козлов
22
Каккоев
6
Юлдошев
73
Шарипов
78
Калинский
17
Эннин
9
Балай
6
Моро
27
Грулев
27
Грулев
6
Моро
70
Тюкавин
9
Н'Жи
9
Н'Жи
70
Тюкавин
74
Фомин
7
Скопинцев
7
Скопинцев
74
Фомин
9
Балай
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Балай
22
Каккоев
28
Могилевец
28
Могилевец
22
Каккоев
Могилевец
31
Ткачук
31
Ткачук
Могилевец
73
Шарипов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
73
Шарипов
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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