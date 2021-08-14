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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Уфа
Нижний Новгород - Уфа: обзор матча 14 августа 2021
Нижний Новгород
14.08.2021, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
57'
А. Кечкеш
48'
Г. Агаларов
65'
О. Иванов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Уфа
90'
+7
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
Т. Сулейманов
90'
+5
80'
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Галаджан
78'
Желтая карточка
Л. Масоэро
76'
76'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
73'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Гоцук
73'
73'
Замена
А. Никитин
️️️️
Э. Касинтура
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Иванов
Желтая карточка
А. Нигматуллин
63'
62'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
В. Кротов
62'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
61'
Желтая карточка
Э. Касинтура
ГОЛ! 1:1!
А. Кечкеш
Пас отдал
Н. Калинский
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Замена
А. Галаджан
️️️️
И. Горбунов
46'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Пенчиков
46'
24'
Желтая карточка
В. Камилов
Желтая карточка
И. Горбунов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Нигматуллин
5
Кечкеш
5
Масоэро
24
Гоцук
34
Козлов
22
Каккоев
4
Пенчиков
78
Калинский
17
Горбунов
9
Балай
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
31
Беленов
26
Бауэр
15
Плиев
44
Журавлев
5
Йокич
24
Мрзляк
19
Иванов
18
Камилов
17
Касинтура
57
Кротов
25
Агаларов
24
Гоцук
41
Сапета
41
Сапета
24
Гоцук
Галаджан
17
Берковский
17
Берковский
Галаджан
4
Пенчиков
31
Ткачук
31
Ткачук
4
Пенчиков
17
Горбунов
57
Галаджан
57
Галаджан
17
Горбунов
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
17
Касинтура
4
Никитин
4
Никитин
17
Касинтура
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
57
Кротов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
57
Кротов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Уфа
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Нижний Новгород - Уфа
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Делегат:
Иван Суворов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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