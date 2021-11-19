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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 19 ноября 2021
Зенит
19.11.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Нижний Новгород
23'
Малком
34'
А. Дзюба
45+1'
А. Дзюба
59'
А. Дзюба
87'
Д. Чистяков
39'
А. Козлов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Нижний Новгород
Желтая карточка
А. Сутормин
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
С. Азмун
90'
Желтая карточка
В. Барриос
90'
90'
Желтая карточка
И. Миладинович
ГОЛ! 5:1!
Д. Чистяков
Пас отдал
Д. Круговой
87'
76'
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Берковский
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Ерохин
72'
72'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
А. Козлов
72'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Каккоев
Замена
В. Барриос
️️️️
Вендел
67'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
61'
ГОЛ! 4:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Малком
59'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Сантос
59'
Замена
М. Оздоев
️️️️
В. Караваев
59'
54'
Желтая карточка
И. Горбунов
46'
Замена
Л. Масоэро
️️️️
К. Косарев
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Малком
45'
+1
43'
Вторая желтая
П. Бумаль
40'
Желтая карточка
П. Бумаль
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Козлов
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Ерохин
34'
29'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Могилевец
ГОЛ! 1:0!
Малком
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПАЗ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Илья Берковский
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
3-2-1-3-1
41
Кержаков
78
Чистяков
6
Ловрен
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
8
Вендел
77
Мостовой
21
Ерохин
10
Малком
22
Дзюба
3-3-2-2
25
Нигматуллин
5
Кечкеш
45
Миладинович
6
Юлдошев
34
Козлов
22
Каккоев
20
Бумаль
17
Берковский
28
Могилевец
99
Сулейманов
22
Косарев
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
11
Сутормин
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
5
Барриос
5
Барриос
8
Вендел
15
Караваев
21
Оздоев
21
Оздоев
15
Караваев
21
Ерохин
20
Азмун
20
Азмун
21
Ерохин
28
Могилевец
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Могилевец
22
Косарев
5
Масоэро
5
Масоэро
22
Косарев
34
Козлов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
34
Козлов
22
Каккоев
73
Шарипов
73
Шарипов
22
Каккоев
17
Берковский
41
Сапета
41
Сапета
17
Берковский
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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