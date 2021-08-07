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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Нижний Новгород
Спартак - Нижний Новгород: обзор матча 07 августа 2021
Спартак
07.08.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
86'
Э. Понсе
4'
К. Гоцук
16'
А. Козлов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Нижний Новгород
90'
+3
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
+1
Желтая карточка
Н. Калинский
ГОЛ! 1:2!
Э. Понсе
Пас отдал
А. Крал
86'
Желтая карточка
Н. Рассказов
81'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Ларссон
79'
77'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Кутепов
66'
66'
Замена
И. Берковский
️️️️
Т. Сулейманов
Желтая карточка
А. Соболев
63'
52'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Пенчиков
52'
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Миладинович
50'
Травма
И. Миладинович
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Й. Хендрикс
46'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Мирзов
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Мозес
36'
Травма
В. Мозес
35'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Козлов
Пас отдал
Д. Пенчиков
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Гоцук
Пас отдал
Л. Масоэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Денис Ткачук
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПАЗ
22
Никита Каккоев
ОП
4
Даниил Пенчиков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
3-1-3-1-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
2
Кутепов
33
Крал
27
Мирзов
20
Хендрикс
11
Мозес
15
Рассказов
7
Соболев
17
Ларссон
3-3-2-2
25
Нигматуллин
45
Миладинович
5
Масоэро
24
Гоцук
34
Козлов
22
Каккоев
31
Ткачук
4
Пенчиков
78
Калинский
9
Балай
99
Сулейманов
2
Кутепов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
2
Кутепов
20
Хендрикс
47
Зобнин
47
Зобнин
20
Хендрикс
17
Ларссон
8
Игнатов
8
Игнатов
17
Ларссон
11
Мозес
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Мозес
27
Мирзов
9
Понсе
9
Понсе
27
Мирзов
31
Ткачук
17
Горбунов
17
Горбунов
31
Ткачук
4
Пенчиков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
4
Пенчиков
45
Миладинович
41
Сапета
41
Сапета
45
Миладинович
99
Сулейманов
17
Берковский
17
Берковский
99
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Главный тренер
Руй Витория
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Роман Милюченко
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR - Артем Любимов AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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