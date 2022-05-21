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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Зенит
Нижний Новгород - Зенит: обзор матча 21 мая 2022
Нижний Новгород
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
20'
Н. Калинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Зенит
Желтая карточка
П. Карасев
85'
Замена
П. Карасев
️️️️
Т. Сулейманов
78'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Шарипов
68'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Берковский
61'
59'
Замена
К. Столбов
️️️️
А. Сутормин
46'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
М. Оздоев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинский
20'
19'
Желтая карточка
М. Оздоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
4-2-2-1-1
50
Гойло
34
Козлов
5
Масоэро
24
Гоцук
89
Стоцкий
22
Каккоев
5
Кравцов
78
Калинский
73
Шарипов
17
Берковский
99
Сулейманов
4-1-2-1-2
71
Одоевский
95
Адамов
11
Сутормин
28
Алип
3
Круговой
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
77
Мостовой
33
Сергеев
22
Дзюба
17
Берковский
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Берковский
99
Сулейманов
18
Карасев
18
Карасев
99
Сулейманов
73
Шарипов
31
Ткачук
31
Ткачук
73
Шарипов
11
Сутормин
20
Столбов
20
Столбов
11
Сутормин
21
Оздоев
18
Сергеев
18
Сергеев
21
Оздоев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Страна
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