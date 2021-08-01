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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Нижний Новгород
Урал - Нижний Новгород: обзор матча 01 августа 2021
Урал
01.08.2021, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
32'
А. Панюков
55'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Нижний Новгород
81'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Н. Каккоев
77'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Б. Йовичич
70'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
В. Подберезкин
58'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Панюков
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сулейманов
Пас отдал
К. Гоцук
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Сапета
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
Пас отдал
Э. Бикфалви
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Урал
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Годзюр
15
Кулаков
93
Герасимов
95
Адамов
8
Августиняк
32
Йовичич
5
Егорычев
92
Подберезкин
14
Железнов
10
Бикфалви
11
Панюков
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
34
Козлов
24
Гоцук
5
Масоэро
45
Миладинович
22
Каккоев
78
Калинский
73
Шарипов
41
Сапета
31
Ткачук
9
Балай
92
Подберезкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
92
Подберезкин
32
Йовичич
33
Мишкич
33
Мишкич
32
Йовичич
11
Панюков
13
Агеев
13
Агеев
11
Панюков
22
Каккоев
17
Горбунов
17
Горбунов
22
Каккоев
31
Ткачук
4
Пенчиков
4
Пенчиков
31
Ткачук
41
Сапета
99
Сулейманов
99
Сулейманов
41
Сапета
Остались в запасе
Урал
Нижний Новгород
83
Артем Шмыков
ОП
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Урал - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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