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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Сочи
Нижний Новгород - Сочи: обзор матча 26 июля 2021
Нижний Новгород
26.07.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
68'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Сочи
85'
Замена
Д. Павлов
️️️️
Т. Маргасов
85'
Замена
М. Дуганджич
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
А. Сапета
77'
75'
Желтая карточка
И. Попов
72'
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
И. Горбунов
Пас отдал
Т. Сулейманов
68'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Шарипов
68'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Галаджан
62'
60'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Воробьев
60'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Заика
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Л. Гогличидзе
60'
Желтая карточка
Н. Каккоев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
4-1-3-2
25
Нигматуллин
3
Гогличидзе
5
Масоэро
24
Гоцук
34
Козлов
22
Каккоев
78
Калинский
41
Сапета
73
Шарипов
9
Балай
57
Галаджан
3-3-1-1-1
12
Заболотный
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
18
Бурмистров
10
Воробьев
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Горбунов
73
Шарипов
3
Гогличидзе
31
Ткачук
31
Ткачук
3
Гогличидзе
57
Галаджан
99
Сулейманов
99
Сулейманов
57
Галаджан
34
Маргасов
90
Павлов
90
Павлов
34
Маргасов
27
Заика
7
Ангбан
7
Ангбан
27
Заика
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
10
Воробьев
14
Барсов
14
Барсов
10
Воробьев
Барсов
45
Дуганджич
45
Дуганджич
Барсов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Александр Кержаков
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Совкомбанк Арена
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