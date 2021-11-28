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Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 28 ноября 2021
Нижний Новгород
28.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
89'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
89'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Витюгов
77'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Б. Балай
️️️️
И. Берковский
77'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Шарипов
77'
70'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Ю. Горшков
70'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
А. Шарипов
64'
Замена
Р. Эннин
️️️️
Т. Сулейманов
63'
61'
Желтая карточка
А. Зиньковский
Замена
И. Горбунов
️️️️
К. Косарев
56'
42'
Желтая карточка
Ю. Горшков
Желтая карточка
Т. Сулейманов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
5
Кечкеш
5
Масоэро
34
Козлов
22
Каккоев
73
Шарипов
78
Калинский
17
Берковский
99
Сулейманов
22
Косарев
3-3-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
2
Бегич
3
Солдатенков
2
Зеффан
8
Витюгов
4
Горшков
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
22
Косарев
17
Горбунов
17
Горбунов
22
Косарев
73
Шарипов
41
Сапета
41
Сапета
73
Шарипов
99
Сулейманов
17
Эннин
17
Эннин
99
Сулейманов
17
Берковский
9
Балай
9
Балай
17
Берковский
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
4
Горшков
8
Якуба
8
Якуба
4
Горшков
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
8
Витюгов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
8
Витюгов
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Богдан Овсянников
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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