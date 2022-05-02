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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Нижний Новгород
Арсенал - Нижний Новгород: обзор матча 02 мая 2022
Арсенал
02.05.2022, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
45+1'
С. Ткачев
71'
Е. Луценко
18'
К. Гоцук
30'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Нижний Новгород
90'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Р. Эннин
Желтая карточка
Г. Чаушич
89'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
84'
79'
Желтая карточка
К. Гоцук
74'
Замена
Милсон
️️️️
Т. Сулейманов
ГОЛ! 2:2!
Е. Луценко
Пас отдал
И. Смольников
71'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Д. Деспотович
70'
68'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Шарипов
Пенальти не реализован!
Д. Деспотович
66'
Замена
Е. Марков
️️️️
Э. Кангва
59'
50'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
ГОЛ! 1:2!
С. Ткачев
Пас отдал
Д. Деспотович
45'
+1
Желтая карточка
А. Сокол
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинский
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Гоцук
Пас отдал
Н. Калинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
4-5-1
36
Левашов
5
Степанов
88
Сокол
6
Беляев
8
Смольников
10
Кангва
11
Ткачев
99
Гулиев
23
Чаушич
70
Костадинов
21
Деспотович
4-2-2-1-1
50
Гойло
89
Стоцкий
24
Гоцук
5
Масоэро
34
Козлов
5
Кравцов
22
Каккоев
73
Шарипов
78
Калинский
17
Эннин
99
Сулейманов
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Деспотович
48
Луценко
48
Луценко
21
Деспотович
10
Кангва
20
Марков
20
Марков
10
Кангва
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Горбунов
73
Шарипов
17
Эннин
45
Миладинович
45
Миладинович
17
Эннин
99
Сулейманов
7
Милсон
7
Милсон
99
Сулейманов
Остались в запасе
Арсенал
Нижний Новгород
13
Максим Кайнов
ОП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Артур Анисимов
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
13
Максим Кайнов
ОП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Арсенал - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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