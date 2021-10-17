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Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 17 октября 2021
Крылья Советов
17.10.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
36'
В. Сарвели
50'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
90'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
А. Козлов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
87'
83'
Пенальти не реализован!
Н. Калинский
Замена
А. Солдатенков
️️️️
Г. Бейл
77'
72'
Желтая карточка
И. Горбунов
70'
Замена
И. Миладинович
️️️️
К. Гоцук
70'
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Шарипов
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Пруцев
68'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
68'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
67'
60'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Юлдошев
58'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
ГОЛ! 2:0!
В. Сарвели
50'
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Могилевец
ГОЛ! 1:0!
В. Сарвели
Пас отдал
Ю. Горшков
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
23
Чернов
2
Бегич
23
Бейл
21
Иванисеня
25
Пруцев
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
4-3-2-1
31
Анисимов
34
Козлов
5
Кечкеш
24
Гоцук
6
Юлдошев
78
Калинский
28
Могилевец
73
Шарипов
17
Берковский
31
Ткачук
99
Сулейманов
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
23
Бейл
3
Солдатенков
3
Солдатенков
23
Бейл
25
Пруцев
8
Витюгов
8
Витюгов
25
Пруцев
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
28
Могилевец
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Могилевец
24
Гоцук
45
Миладинович
45
Миладинович
24
Гоцук
34
Козлов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
34
Козлов
73
Шарипов
57
Галаджан
57
Галаджан
73
Шарипов
6
Юлдошев
22
Косарев
22
Косарев
6
Юлдошев
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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