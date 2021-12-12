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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 12 декабря 2021
Краснодар
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
Желтая карточка
Р. Апеков
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
А. Сапета
88'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
И. Горбунов
83'
Замена
К. Косарев
️️️️
Б. Балай
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Ионов
83'
Замена
Р. Апеков
️️️️
В. Ильин
83'
Желтая карточка
В. Классон
76'
74'
Желтая карточка
Б. Балай
69'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Шарипов
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
У. Спайич
65'
61'
Желтая карточка
И. Миладинович
Желтая карточка
А. Мартынович
40'
Желтая карточка
Е. Сорокин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
23
Чернов
14
Мартынович
28
Сорокин
25
Спайич
23
Якимов
7
Классон
8
Сперцян
11
Ионов
98
Ильин
88
Кривцов
3-2-2-1-2
25
Нигматуллин
45
Миладинович
5
Масоэро
24
Гоцук
34
Козлов
6
Юлдошев
73
Шарипов
78
Калинский
17
Горбунов
9
Балай
99
Сулейманов
25
Спайич
89
Стоцкий
89
Стоцкий
25
Спайич
11
Ионов
56
Рейхмен
56
Рейхмен
11
Ионов
98
Ильин
11
Апеков
11
Апеков
98
Ильин
17
Горбунов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
17
Горбунов
73
Шарипов
41
Сапета
41
Сапета
73
Шарипов
9
Балай
22
Косарев
22
Косарев
9
Балай
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
5
Михаил Стрельник
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Никита Каккоев
ОП
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
5
Михаил Стрельник
ОП
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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