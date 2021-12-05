Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Рубин
Нижний Новгород - Рубин: обзор матча 05 декабря 2021
Нижний Новгород
05.12.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
2'
Н. Калинский (П)
41'
Н. Калинский
28'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Рубин
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Пенчиков
90'
+3
Замена
И. Миладинович
️️️️
Б. Балай
90'
+1
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
Т. Сулейманов
89'
85'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Г. Зотов
79'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
64'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Г. Онугха
52'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
50'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
Замена
И. Горбунов
️️️️
Н. Каккоев
46'
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинский
41'
40'
Желтая карточка
Г. Зотов
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-3-2-2
25
Нигматуллин
5
Масоэро
5
Кечкеш
24
Гоцук
6
Юлдошев
22
Каккоев
34
Козлов
73
Шарипов
78
Калинский
99
Сулейманов
9
Балай
3-1-1-3-2
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
22
Уремович
28
Абильдгор
16
Ин Бом
10
Дрейер
17
Зуев
7
Кварацхелия
7
Онугха
29
Хакшабанович
22
Каккоев
17
Горбунов
17
Горбунов
22
Каккоев
9
Балай
45
Миладинович
45
Миладинович
9
Балай
99
Сулейманов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
99
Сулейманов
Пенчиков
41
Сапета
41
Сапета
Пенчиков
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
31
Зотов
18
Игнатьев
18
Игнатьев
31
Зотов
7
Онугха
21
Деспотович
21
Деспотович
7
Онугха
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Рубин
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
Вчера, 11:48
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Артига искал в «Рубине» крысу, сливающую информацию Слуцкому
Вчера, 01:17
3
Федотов оценил судейство Карасева в матче «Рубин» – «Зенит»
Вчера, 00:12
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
83
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
Вчера, 11:48
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Артига искал в «Рубине» крысу, сливающую информацию Слуцкому
Вчера, 01:17
3
Федотов оценил судейство Карасева в матче «Рубин» – «Зенит»
Вчера, 00:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+