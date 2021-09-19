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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Арсенал
Нижний Новгород - Арсенал: обзор матча 19 сентября 2021
Нижний Новгород
19.09.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
9'
Н. Калинский
86'
А. Козлов
17'
Г. Чаушич
45+1'
Е. Марков
90+4'
Г. Чаушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
Г. Чаушич
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Г. Чаушич
Пас отдал
Д. Степанов
Желтая карточка
К. Гоцук
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Козлов
Пас отдал
К. Гоцук
86'
86'
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Марков
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Ткачук
84'
Желтая карточка
Н. Калинский
75'
70'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Э. Кангва
70'
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Ткачев
Замена
И. Берковский
️️️️
Т. Сулейманов
68'
61'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Суханов
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Бумаль
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Е. Марков
Пас отдал
Г. Чаушич
32'
Желтая карточка
А. Суханов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Пенчиков
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Чаушич
Пас отдал
Э. Кангва
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
52
Егор Пигаев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Нигматуллин
5
Кечкеш
24
Гоцук
6
Юлдошев
34
Козлов
20
Бумаль
4
Пенчиков
78
Калинский
17
Эннин
99
Сулейманов
9
Балай
3-2-4-1
1
Коченков
76
Суханов
99
Новосельцев
6
Беляев
26
Хлусевич
5
Степанов
70
Костадинов
23
Чаушич
11
Ткачев
10
Кангва
20
Марков
20
Бумаль
17
Горбунов
17
Горбунов
20
Бумаль
99
Сулейманов
17
Берковский
17
Берковский
99
Сулейманов
4
Пенчиков
31
Ткачук
31
Ткачук
4
Пенчиков
Ткачук
22
Косарев
22
Косарев
Ткачук
76
Суханов
88
Сокол
88
Сокол
76
Суханов
10
Кангва
22
Давиташвили
22
Давиташвили
10
Кангва
11
Ткачев
48
Луценко
48
Луценко
11
Ткачев
20
Марков
8
Панченко
8
Панченко
20
Марков
Остались в запасе
Нижний Новгород
Арсенал
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
52
Егор Пигаев
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
52
Егор Пигаев
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Нижний Новгород - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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