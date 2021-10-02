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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Нижний Новгород
Рубин - Нижний Новгород: обзор матча 02 октября 2021
Рубин
02.10.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
61'
Н. Калинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Нижний Новгород
Замена
И. Игнатьев
️️️️
К. Нижегородов
88'
73'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
И. Юлдошев
66'
Замена
Л. Масоэро
️️️️
И. Берковский
Замена
Д. Деспотович
️️️️
С. Бакаев
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Калинский
53'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Могилевец
Пенальти не реализован!
Х. Кварацхелия
49'
46'
Замена
Б. Балай
️️️️
Р. Эннин
35'
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
И. Самошников
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
88
Степан Суриков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
71
Самошников
4
Нижегородов
3
Тальби
31
Зотов
16
Ин Бом
29
Хакшабанович
10
Дрейер
17
Бакаев
7
Онугха
77
Костюков
4-3-3
25
Нигматуллин
34
Козлов
5
Кечкеш
24
Гоцук
6
Юлдошев
28
Могилевец
78
Калинский
73
Шарипов
17
Эннин
17
Берковский
31
Ткачук
71
Самошников
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
71
Самошников
17
Бакаев
21
Деспотович
21
Деспотович
17
Бакаев
4
Нижегородов
18
Игнатьев
18
Игнатьев
4
Нижегородов
28
Могилевец
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Могилевец
17
Берковский
5
Масоэро
5
Масоэро
17
Берковский
6
Юлдошев
4
Пенчиков
4
Пенчиков
6
Юлдошев
17
Эннин
9
Балай
9
Балай
17
Эннин
Остались в запасе
Рубин
Нижний Новгород
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Рубин - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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