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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Нижний Новгород
Химки - Нижний Новгород: обзор матча 27 августа 2021
Химки
27.08.2021, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
54'
Д. Глушаков (П)
35'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Нижний Новгород
Красная карточка
И. Камышев
88'
86'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Б. Балай
80'
Желтая карточка
Л. Масоэро
76'
Желтая карточка
Д. Ткачук
Замена
А. Соколов
️️️️
И. Кухарчук
67'
63'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
П. Могилевец
63'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Каккоев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Глушаков
54'
Замена
С. Себай
️️️️
Б. Сабович
46'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Стойинович
46'
Желтая карточка
Д. Глушаков
45'
Желтая карточка
Ф. Дагерстол
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Пас отдал
Р. Эннин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Химки
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-2-2-1-1
22
Лантратов
15
Данилкин
25
Дагерстол
3
Стойинович
30
Идову
87
Боженов
88
Глушаков
14
Сабович
44
Кухарчук
9
Адеми
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
5
Масоэро
5
Кечкеш
24
Гоцук
34
Козлов
22
Каккоев
6
Юлдошев
28
Могилевец
78
Калинский
17
Эннин
9
Балай
44
Кухарчук
18
Соколов
18
Соколов
44
Кухарчук
3
Стойинович
11
Камышев
11
Камышев
3
Стойинович
14
Сабович
15
Себай
15
Себай
14
Сабович
9
Балай
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Балай
22
Каккоев
73
Шарипов
73
Шарипов
22
Каккоев
28
Могилевец
99
Сулейманов
99
Сулейманов
28
Могилевец
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Илья Берковский
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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