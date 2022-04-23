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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Нижний Новгород
Локомотив - Нижний Новгород: обзор матча 23 апреля 2022
Локомотив
23.04.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
37'
Р. Жемалетдинов
53'
Р. Жемалетдинов
77'
К. Кравцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Нижний Новгород
90'
+2
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Петров
90'
Желтая карточка
Д. Баринов
88'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
81'
81'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Шарипов
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Керк
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Кравцов
Пас отдал
Н. Калинский
Желтая карточка
М. Рыбус
76'
72'
Красная карточка
И. Берковский
ГОЛ! 2:0!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Д. Керк
53'
52'
Замена
И. Берковский
️️️️
И. Юлдошев
Замена
Д. Куликов
️️️️
Т. Едвай
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
М. Петров
37'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
17
Илья Берковский
АП
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
23
Мампасси
4
Едвай
27
Живоглядов
6
Баринов
93
Карпукас
73
Петров
10
Жемалетдинов
9
Керк
18
Изидор
3-3-2-1
25
Нигматуллин
5
Масоэро
24
Гоцук
5
Кечкеш
34
Козлов
5
Кравцов
6
Юлдошев
78
Калинский
73
Шарипов
17
Эннин
4
Едвай
25
Куликов
25
Куликов
4
Едвай
73
Петров
22
Марадишвили
22
Марадишвили
73
Петров
9
Керк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Керк
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Горбунов
73
Шарипов
6
Юлдошев
17
Берковский
17
Берковский
6
Юлдошев
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Заур Хапов
22
Никита Каккоев
ОП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Заур Хапов
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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