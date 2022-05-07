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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ахмат
Нижний Новгород - Ахмат: обзор матча 07 мая 2022
Нижний Новгород
07.05.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
74'
А. Трошечкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ахмат
90'
+6
Замена
З. Нижич
️️️️
М. Конате
90'
+1
Желтая карточка
Г. Шелия
89'
Желтая карточка
М. Богосавац
Желтая карточка
И. Горбунов
82'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Шарипов
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Трошечкин
Замена
И. Миладинович
️️️️
Т. Сулейманов
70'
53'
Красная карточка
Р. Уциев
52'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Семенов
46'
Замена
Е. Харин
️️️️
Л. Садулаев
46'
Замена
М. Конате
️️️️
Б. Бериша
Замена
Милсон
️️️️
И. Берковский
46'
29'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
К. Гоцук
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
17
Ричи Эннин
ПВ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-2-2-1-1
50
Гойло
34
Козлов
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
5
Кравцов
22
Каккоев
78
Калинский
73
Шарипов
17
Берковский
99
Сулейманов
4-2-3-1
88
Шелия
40
Уциев
4
Быстров
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
7
Бериша
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Горбунов
73
Шарипов
99
Сулейманов
45
Миладинович
45
Миладинович
99
Сулейманов
17
Берковский
7
Милсон
7
Милсон
17
Берковский
7
Садулаев
59
Харин
59
Харин
7
Садулаев
Конате
23
Нижич
23
Нижич
Конате
13
Семенов
17
Карапузов
17
Карапузов
13
Семенов
7
Бериша
13
Конате
13
Конате
7
Бериша
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Ричи Эннин
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Ричи Эннин
ПВ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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