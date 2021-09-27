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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - ЦСКА
Нижний Новгород - ЦСКА: обзор матча 27 сентября 2021
Нижний Новгород
27.09.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
31'
Б. Зайнутдинов
63'
И. Ахметов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - ЦСКА
Желтая карточка
К. Гоцук
85'
83'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Ч. Эджуке
82'
Травма
Ч. Эджуке
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Горбунов
79'
78'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Ахметов
Замена
И. Берковский
️️️️
Р. Эннин
69'
Замена
А. Шарипов
️️️️
П. Бумаль
69'
64'
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Яковлев
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Ахметов
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Б. Балай
46'
Желтая карточка
Б. Балай
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Ч. Эджуке
Желтая карточка
Д. Ткачук
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
14
Владислав Яковлев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
5
Кечкеш
5
Масоэро
34
Козлов
20
Бумаль
78
Калинский
31
Ткачук
17
Горбунов
17
Эннин
9
Балай
3-1-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
15
Бийол
78
Дивеев
16
Мухин
97
Ахметов
14
Яковлев
10
Обляков
21
Эджуке
63
Чалов
19
Зайнутдинов
20
Бумаль
73
Шарипов
73
Шарипов
20
Бумаль
17
Эннин
17
Берковский
17
Берковский
17
Эннин
9
Балай
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Балай
17
Горбунов
22
Косарев
22
Косарев
17
Горбунов
21
Эджуке
14
Набабкин
14
Набабкин
21
Эджуке
97
Ахметов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
97
Ахметов
14
Яковлев
18
Кучаев
18
Кучаев
14
Яковлев
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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