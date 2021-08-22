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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ростов
Нижний Новгород - Ростов: обзор матча 22 августа 2021
Нижний Новгород
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
3'
М. Осипенко (АГ)
36'
К. Хашимото
89'
Л. Масоэро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Ростов
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Л. Масоэро
Желтая карточка
К. Гоцук
88'
85'
Замена
Д. Полоз
️️️️
П. Альмквист
80'
Желтая карточка
Баштуш
78'
Желтая карточка
М. Норманн
Замена
К. Косарев
️️️️
Р. Эннин
75'
74'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
К. Хашимото
62'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
К. Фольмер
Желтая карточка
Д. Ткачук
57'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Горбунов
46'
46'
Замена
️️️️
Д. Хаджикадунич
42'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Хашимото
Пас отдал
Баштуш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Осипенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
5
Масоэро
5
Кечкеш
34
Козлов
22
Каккоев
78
Калинский
31
Ткачук
17
Горбунов
17
Эннин
9
Балай
4-2-2-2
30
Песьяков
43
Терентьев
15
Баштуш
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
17
Норманн
15
Глебов
9
Фольмер
42
Хашимото
11
Альмквист
27
Комличенко
17
Горбунов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Горбунов
17
Эннин
22
Косарев
22
Косарев
17
Эннин
9
Фольмер
19
Байрамян
19
Байрамян
9
Фольмер
42
Хашимото
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
42
Хашимото
11
Альмквист
7
Полоз
7
Полоз
11
Альмквист
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Александр Кержаков
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов; AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Совкомбанк Арена
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