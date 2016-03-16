Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что защитник команды Алексей Козлов выбыл из строя на месяц.

«На сегодняшний день удручает лишь одно – Алексей Козлов получил травму. Наш защитник воткнулся в газон в матче с «Тереком». В безобидной ситуации играл в подкате, делал все правильно. Но из-за качества газона получил повреждение. Выбыл где-то на месяц», - сказал Кобелев.

В нынешнем сезоне 29-летний Козлов провел за «Динамо» 22 матча, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.