Кобелев: «Завтра Денисов и Козлов вернутся в общую группу»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими мыслями о предстоящей игре против самарских «Крыльев Советов» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра будет очень тяжелой, за шесть очков. «Крылья» играют весь чемпионат с пятью защитниками. Очень насыщенная оборона, быстрые и опасные контратаки. Все будет зависеть от того, как мы сможем взломать оборону соперника и предотвратить контратаки.

Завтра все вернутся в общую группу – и Денисов, и Козлов. Команда будет готовиться к игре с «Крыльями» в полном составе. Это очень хорошие новости», – сообщил Кобелев.