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  • Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая

Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая

7 августа 2021, 19:11
19

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Джикия, Гапонов, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Понсе.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Сапета, Горбунов, Берковский.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Нижний Новгород Нигматуллин Артур Козлов Алексей Кутепов Илья Мирзов Резиуан Балай Беким Хендрикс Йоррит Кержаков Александр
Комментарии (19)
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derrik2000
1628353309
Практически всё ховно, которое есть в Спартаке - Мирзов, Кутепов, Хендрикс - выставил в старте Руй. Что, надеется, что с новичком РПЛ и так сойдёт??? Посмотрим-посмотрим...
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САДЫЧОК
1628353373
Наконец таки , тренер разобрался и не поставил в основу Днище Джикию !
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Frankfurt Am Main
1628353474
Пускай Джикия Зобнин которые получают милионы по полируют банку, с бенфикой прям никакушие были
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Muboraksho
1628353807
Кержакову и НН желаю удачи.
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ААМ
1628357187
Нижний Новгород это не Бенфика, куда круче для СПАМа
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житель СПб
1628357732
На 30 минуте надо было ставить пенальти! Спартак лишили возможности уменьшить разрыв.
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житель СПб
1628358040
Вот когда Соболев прекратит дельфинить?! Он создает себе плохую "кредитную историю".
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житель СПб
1628358224
Спартаку сейчас 2 раза очень сильно повезло...
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mamba9090909
1628359372
Нет, ну если бы на Красной площаде, то тогда бы!!!!!!!!!!!!.......... а так, не тот уровень.
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житель СПб
1628361026
Нигматуллин - явно лучший игрок матча. Но если спартаковцы в пустые ворота с 3 метров не попадают - то кто виноват?!
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