Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Джикия, Гапонов, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Понсе.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Сапета, Горбунов, Берковский.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.