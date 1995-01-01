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    Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Джикия, Гапонов, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Понсе.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

    Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Сапета, Горбунов, Берковский.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии24
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      Рейтинг: +8841

      житель СПб 48 минут назад

      Нигматуллин - явно лучший игрок матча. Но если спартаковцы в пустые ворота с 3 метров не попадают - то кто виноват?!

      0
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      Рейтинг: +5349

      mamba9090909 1 час назад

      Нет, ну если бы на Красной площаде, то тогда бы!!!!!!!!!!!!.......... а так, не тот уровень.

      1
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      Рейтинг: +8841

      житель СПб 1 час назад

      Спартаку сейчас 2 раза очень сильно повезло...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8841

      житель СПб 1 час назад

      Вот когда Соболев прекратит дельфинить?! Он создает себе плохую "кредитную историю".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8841

      житель СПб 1 час назад

      На 30 минуте надо было ставить пенальти! Спартак лишили возможности уменьшить разрыв.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      ААМ 1 час назад

      Нижний Новгород это не Бенфика, куда круче для СПАМа

      0
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      Рейтинг: +8841

      житель СПб 1 час назад

      Охренеть! Включил на 22 минуте!? А там - 0:2 НН ведет?! Ничего себе....

      0
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      Рейтинг: +13417

      KLIM777 1 час назад

      Кто там ездит на волосатом мопеде?

      0
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      Рейтинг: +9313

      NewLife 2 часа назад

      Браво, что не поставил Джикию. Еще бы заменить Мирзова на Игнатова и Хендрикса на Бакаева.

      0
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      Рейтинг: +141

      russkiisergei > NewLife 2 часа назад

      ща вы знатно отс о сете. как вас научила ша ла ва зарема

      0
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      Рейтинг: +9313

      NewLife > russkiisergei 1 час назад

      ОУКБ

      0
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      Рейтинг: +141

      russkiisergei > NewLife 1 час назад

      СО С И Х У Й

      0
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      Рейтинг: +3310

      _Marqella_ 2 часа назад

      Жаль по матчу не показывают...

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      Рейтинг: +869

      Frankfurt Am Main > _Marqella_ 2 часа назад

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