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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Роман Милюченко, Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR - Артем Любимов AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Материалы

Спартак - Пари НН

07.08.2021, Суббота, 20:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Спартак - Пари НН
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 августа 2021, 10:44

    НН красава !!! неожиданно, но приятно !!! так и играйте дальше !!!

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 8 августа 2021, 04:17

    круто

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    Рейтинг: +7402

    Старикан 8 августа 2021, 01:36

    Ну сколько можно испытывать терпение болельщиков? Не хотите хорошо играть- снимайтесь с чемпионата!

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 7 августа 2021, 22:03

    СЕНСАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!!!! Нижнему уважуха и дальнейших успехов. Ну а Спартаку.....не попасть под раздачу от своих болел.

    7
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 7 августа 2021, 22:00

    Бл я, это пи дец!

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    Рейтинг: +88

    Syarich 7 августа 2021, 21:58

    Ещё один писюн за щёку...., а места там ещё много.

    6
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 7 августа 2021, 21:57

    Ну, вот.......теперь соснули у НН.

    5
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 7 августа 2021, 22:02

    Да ещё как отсосали, теперь в Португалию поедут для продолжения процесса.

    4
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > vladimir-7 7 августа 2021, 22:05

    Даже представить себе не могу, как обойдутся с хряками португалы. Мож и не очень больно будет?

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 7 августа 2021, 22:12

    Португальцы сделают им не больно, на раз-два-три
    и они на небесах

    2
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 7 августа 2021, 21:50

    7 минут дали, чтобы хряки отыгрались!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 7 августа 2021, 21:46

    ***, хоть Понсе забил!

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 7 августа 2021, 21:45

    Дело идет к СЕНСАЦИИ!!! Ай да Нижний!

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