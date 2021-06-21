«Торпедо» может подписать экс-защитника «Ростова» Козлова

Бывший защитник «Ростова» Алексей Козлов ведет переговоры с «Торпедо», сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, московский клуб готов заключить с футболистом двухлетний контракт.
Козлов может перейти в «Торпедо» в качестве свободного агента, поскольку «Ростов» решил не продлевать соглашение с ним.
- Рыночная стоимость россиянина – 300 тысяч евро.
- В прошедшем сезоне игрок провел за «Ростов» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- С 2013 по 2015 год Козлов вызывался в сборную России.
Источник: «РБ-Спорт»