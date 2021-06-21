«Торпедо» может подписать экс-защитника «Ростова» Козлова

Бывший защитник «Ростова» Алексей Козлов ведет переговоры с «Торпедо», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, московский клуб готов заключить с футболистом двухлетний контракт.

Козлов может перейти в «Торпедо» в качестве свободного агента, поскольку «Ростов» решил не продлевать соглашение с ним.