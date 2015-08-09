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    • Козлов: «От меня требуется закрывать фланг и подключаться к атакам»

    Козлов: «От меня требуется закрывать фланг и подключаться к атакам»

    Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов поделился комментариями по поводу эпизодов со своим участием в субботнем матче четвертого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (3:2).

    «Если при угловых «Анжи» играет персонально, то при фланговых подачах со штрафных они закрывают зоны. За меня никто не отвечал, пошла подача, затем все произошло довольно быстро: я рванул в зону, куда пошел мяч, и без помех пробил. Получилось удачно. Очень рад, что помог команде. Дальше момент с пенальти в ворота соперника. На мгновение мне показалось, что мяч уйдет в аут, но трава была сухой и затормозила мяч. Мне удалось его догнать. Конечно, не ожидал, что получится так удачно, просто краем глаза успел заметить, что впереди Алексей Ионов, и в его зону адресовал передачу… Здорово, что Ионов за счет высокой скорости убежал от защитников и заработал пенальти. Я, кажется, даже крикнул «Беги, Леха!», – рассказал Козлов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    09.08.2015 12:30
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    Комментарии (3)
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    Рубuновый Дракон
    1439113770
    Крикнул беги Леха из дернамо!
    Ответить
    Gotlib
    1439122190
    Козлевич удачно подставил голову.
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    ologreds
    1694997439
    numo438361
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