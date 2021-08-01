Кулаков, Железнов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Сапету

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Уралом» и «Нижним Новгородом».

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Железнов, Августиняк, Панюков.

Запасные: Помазун, Рыков, Насыров, Колесниченко, Шмыков, Мишкич, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Ткачук, Балай.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Горбунов, Берковский, Сулейманов.

Встреча начнется в 17:30 по Москве.