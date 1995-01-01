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    Кулаков, Железнов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Сапету

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Уралом» и «Нижним Новгородом».

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Железнов, Августиняк, Панюков.

    Запасные: Помазун, Рыков, Насыров, Колесниченко, Шмыков, Мишкич, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Ткачук, Балай.

    Запасные: Анисимов, Пенчиков, Горбунов, Берковский, Сулейманов.

    Встреча начнется в 17:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11950

      paracetamol 1 час назад

      Нигматуллин с Сочи классно отстоял. Много раз выручал.

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