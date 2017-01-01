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    Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Арсеналом».

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Гоцук, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Бумаль, Балай, Сулейманов, Эннин.

    Запасные: Синицын, Аниимов, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Галаджан, Косарев.

    «Арсенал»: Коченков, Беляев, Новосельцев, Степанов, Суханов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Бьернстрем, Камболов, К. Кангва, Давиташвили, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудоре.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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