«Краснодар» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Якимова, Сперцяна, Кривцова; Нигматуллин, Козлов, Балай – в составе нижегородцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом».

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Стоцкий, Рейхмен, Стрельник, Апеков.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Каккоев, Сапета, Косарев.