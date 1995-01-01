Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    «Краснодар» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Якимова, Сперцяна, Кривцова; Нигматуллин, Козлов, Балай – в составе нижегородцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом».

    «Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин.

    Запасные: Городов, Агкацев, Стоцкий, Рейхмен, Стрельник, Апеков.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Каккоев, Сапета, Косарев.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55099

      portero 19 минут назад

      Победа нужна как воздух, если опять сольем, то писец...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55099

      portero 21 минуту назад

      Н да столько владея мячом, не бьём по воротам...
      В конце тайма сдохли.
      Печально, надо в начале второго забивать, а то к 70 минуте команда встанет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +951

      Cubinec1989 1 час назад

      4 игрока из структур академии Краснодара

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92037
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru