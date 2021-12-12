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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Александр Богданов, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Материалы

Краснодар - Пари НН

12.12.2021, Воскресенье, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 18 тур Краснодар - Пари НН
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
12 тур
23 октября, суббота 14:00 Пари НН 1:4 Краснодар
Россия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:00 Пари НН 1:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 12 декабря 2021, 21:07

    Да уж Краснодар, порадовали вы фк Сочи.
    Понятно, что играть некому, но катать вату все 96 минут......

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 20:56

    Красавы НН, никому спуску не дают!

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 20:54

    Кому за такое пенальти, кому нет)

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    Рейтинг: +67942

    portero 12 декабря 2021, 20:29

    Ну вот и писец , в лучшем случае ничейка...

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 20:28

    Щикарный автобус завела звезда тренерского цеха в нужном новгороде)
    Ничего, по весне Валеру из сборной, туда Сережу, а Сашка в главный гаспромовский!)

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    Рейтинг: +67942

    portero 12 декабря 2021, 20:21

    Гоцук прыгнул на Ильина кусил себе губу гавнюк и предъявляет....

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 19:50

    Надо брать своё, Краснодар!

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    Рейтинг: +67942

    portero 12 декабря 2021, 19:49

    Мля, где удары Кривцов бей! Удар хороший бей...
    Гончар не тянет...

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    Рейтинг: +67942

    portero 12 декабря 2021, 19:34

    Что за дурь, при такой игре надо бить по воротам с 20-25метров, одни дебильные навесы на Ильина.... Ильин слабый игрочишки в этом плане.

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 декабря 2021, 19:26

    НН, вперед, за победой !!!

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