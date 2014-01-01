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    Лаксальт, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Эннина

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Нижним Новгородом».

    «Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Бальбуэна, Галкин, Игбун, Грулев, Н’Жи, Гладышев.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Галаджан, Сулейманов, Косарев.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3439

      neim 35 минут назад

      Шварц толковый тренер. Молодежи доверяет. Это радует. Победы ему и его команде !

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      Рейтинг: +668

      ПалкоВводецъ 51 минуту назад

      Сане Кержакову и НН победы.

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