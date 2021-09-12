Лаксальт, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Эннина

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Нижним Новгородом».

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Бальбуэна, Галкин, Игбун, Грулев, Н’Жи, Гладышев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Галаджан, Сулейманов, Косарев.

Матч начнется в 19:00 по Москве.