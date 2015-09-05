Козлов: «Погребняк в «Динамо» как свой»

Защитник «Динамо» Алексей Козлов рассказал об адаптации в команде нападающего бело-голубых Павла Погребняка.

«В команде отличный микроклимат. В команде с этим никогда не было проблем. Павел Погребняк влился в коллектив. Он знаком со многими ребятами, и они с ним знакомы. В команде он уже как свой. Я думаю, он принесет «Динамо» много пользы.



Трудно сказать, свое ли место занимает «Динамо». Тем более сейчас это не столь важно. В таблицу нужно смотреть по окончании сезона. Сейчас надо двигаться только вперед. Мы находимся на шестом месте, отстаем от «Зенита» на три очка. Думаю, это неплохой результат. Понятно, что ЦСКА сейчас безусловный лидер, который выиграл все матчи, но остальные команды находятся рядом. Одна-две победы могут все поменять. Нет ничего невозможного. Будем продолжать работать», — заявил Козлов.