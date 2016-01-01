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    Нигматуллин, Козлов, Шарипов – в старте «Нижнего Новгорода»; Хакшабанович, Хвича, Дрейер появятся с первых минут у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Рубином».

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Сулейманов.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Сапета, Горбунов, Ткачук, Косарев.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Деспотович.

    Встреча начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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