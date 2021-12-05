Нигматуллин, Козлов, Шарипов – в старте «Нижнего Новгорода»; Хакшабанович, Хвича, Дрейер появятся с первых минут у «Рубина»

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Рубином».

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Сапета, Горбунов, Ткачук, Косарев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Деспотович.

Встреча начнется в 16:30 по Москве.