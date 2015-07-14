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    • Денисов и Козлов тренировались с «Динамо», М'Вила и Дьяков отсутствовали

    Денисов и Козлов тренировались с «Динамо», М'Вила и Дьяков отсутствовали

    Футболисты «Динамо» Игорь Денисов и Алексей Козлов, ранее выставленные на трансфер, возвращены в основной состав команды. Сегодня они провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Кобелева.
    Денисов в апреле был исключен из основного состава команды за вмешательство в работу тогдашнего наставника «Динамо» Станислава Черчесова. В конце июня Козлов рассказал, что узнал о своем отстранении за день до медосмотра.
    В то же время на тренировке не было потенциальных новичков «Динамо» Янна М'Вила и Виталия Дьякова.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 13:35
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    Комментарии (37)
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    Den Bull
    1436872838
    Динамо ничего не светит в этом сезоне.
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    suiw
    1436872965
    Состав Динамо на игру с Зенитом не знает никто.Кобелеву надо шапку по кругу пускать
    Ответить
    112910415
    1436873128
    не все пока знают, за кого заявятся
    Ответить
    обломов
    1436873340
    Поступок руководства Динамо в отношении Дьякова и М'Вилла ,мягко сказать не приличный !Думаю что заранее всё было оговорено и тупо \"кинуть\"... Такое не допустимо !Как аукнется,так и откликается !
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    sir_Alex
    1436875152
    Очередная чистка состава
    Ответить
    alessios1990
    1436875210
    Главное, чтобы все были в строю перед матчем с Зенитом! Было бы интересно посмотреть на Денисова, который возможно выйдет в футболке Динамо на Петровском) Он по-моему еще не приезжал в Питер в качестве игрока московского клуба.
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    umuom
    1436878853
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    o33uk
    1436881686
    Вот посмотрит Матьё как с М Вилой поступили, и за собирается на выход. Небольшое предвиденье Матьё будет в Зените.))))))))
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    denmig
    1436885653
    злой чабан черкес ушел косой деньгис с коз ..ом пришел кобеле к пасти их будет только толку в них не будет
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    ologreds
    1694997615
    numo435651
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