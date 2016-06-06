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  • «Динамо» планирует сохранить Ионова, Денисова и Козлова в ФНЛ

«Динамо» планирует сохранить Ионова, Денисова и Козлова в ФНЛ

6 июня 2016, 17:42
14

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о трансферных планы клуба, в том числе на легионеров, а также отметил, что клуб планирует сохранить Алексея Ионова, Игоря Денисова и Алексея Козлова.

– В ФНЛ есть лимит на легионеров. Как будете решать вопрос?

– Главный тренер определится, кто ему интересен. Все легионеры могут быть нам полезны. У нас чуть больше легионеров, чем надо. Если игрокам не интересно, рассмотрим вопрос по аренде или продаже. По многим игрокам есть предложения. Ищу для клуба игроков, тренер будет утверждать. Назовут приоритет по позициям, будем подбирать. Калитвинцев выберет из них тех, кто интересен.

– Денисов, Ионов, Козлов. Что с ними?

– Все зависит от главного тренера. С каждым будем разговаривать. Если хотят играть, поговорим с руководством, сможет ли клуб потянуть их в ФНЛ. Но у них есть контракты. Все зависит от желания игроков. Я хочу их сохранить, нельзя разбрасываться такими футболистами.

– Сможет этот состав выйти в Премьер-лигу?

– Если легионеры уйдут, найдем им замену в лице россиян. Приобретения будут. Есть понятие, что делать дальше. Надо понять, кто из игроков «Динамо» готов поднять клуб наверх, а кто заработать денег.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Денисов Игорь Ионов Алексей Козлов Алексей Орещук Роман
Комментарии (14)
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ugar1
1465224426
Самим бы сохранится
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465224921
Надо ввести закон для ФНЛ о недопустимости перекоса зарплат в командах соперников. В Премьер-лиге можно оставить без изменений.
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Maryashka
1465227242
эх Динамо, Динамо...
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olic29ivica
1465227765
они же обещнулись остаться, вот и посмотрим
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bzfar
1465229223
Через год Динамо вернется
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koli4ka
1465229399
обещали остаться- с зарплатой, согласно контракту...
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Dinamoveq23
1465229794
дали обещание , пусть докажут свои слова !
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alp
1465241142
ну вот и славно.. как минимум год не будем видеть эти "лица"
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Каратель помойников
1465270660
в фнл есть потолок зарплат,а такие как деньгисов бунтовать с первых дней начнут
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