«Динамо» планирует сохранить Ионова, Денисова и Козлова в ФНЛ

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о трансферных планы клуба, в том числе на легионеров, а также отметил, что клуб планирует сохранить Алексея Ионова, Игоря Денисова и Алексея Козлова.

– В ФНЛ есть лимит на легионеров. Как будете решать вопрос?

– Главный тренер определится, кто ему интересен. Все легионеры могут быть нам полезны. У нас чуть больше легионеров, чем надо. Если игрокам не интересно, рассмотрим вопрос по аренде или продаже. По многим игрокам есть предложения. Ищу для клуба игроков, тренер будет утверждать. Назовут приоритет по позициям, будем подбирать. Калитвинцев выберет из них тех, кто интересен.

– Денисов, Ионов, Козлов. Что с ними?

– Все зависит от главного тренера. С каждым будем разговаривать. Если хотят играть, поговорим с руководством, сможет ли клуб потянуть их в ФНЛ. Но у них есть контракты. Все зависит от желания игроков. Я хочу их сохранить, нельзя разбрасываться такими футболистами.

– Сможет этот состав выйти в Премьер-лигу?

– Если легионеры уйдут, найдем им замену в лице россиян. Приобретения будут. Есть понятие, что делать дальше. Надо понять, кто из игроков «Динамо» готов поднять клуб наверх, а кто заработать денег.